Курск, , 23:21 — REGNUM Правовая оценка будет дана факту обстрела бандеровскими боевиками посёлка Гордеевка (Курская область), сообщили 6 октября в пресс-службе СКР.

Следователь СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Это будет сделано в рамках расследования возбуждённого после очередного обстрела уголовного дела. По предварительной информации, мирные жители в результате атаки не пострадали, но повреждены дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об обстреле Гордеевки бандеровскими боевиками сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

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