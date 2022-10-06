Курск, 6 октября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Правовая оценка будет дана факту обстрела бандеровскими боевиками посёлка Гордеевка (Курская область), сообщили 6 октября в пресс-службе СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

Это будет сделано в рамках расследования возбуждённого после очередного обстрела уголовного дела. По предварительной информации, мирные жители в результате атаки не пострадали, но повреждены дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об обстреле Гордеевки бандеровскими боевиками сообщил глава Курской области Роман Старовойт.