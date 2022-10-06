Ижевск, 6 октября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года в Удмуртии планируется увеличение минимального взноса за капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Так, новый тариф для домов без лифта составит 8,9 рубля за кв. метр площади жилья, а для домов с лифтом — 9,7 рубля. Тариф вырастет на 90 копеек и 1 рубль соответственно.

К примеру, для собственника 2-комнатной квартиры в доме без лифта и площадью 50 кв. метров увеличение платы составит 45 рублей, а новая стоимость будет равняться 445 рублям в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году плата за капитальный ремонт составила 8 рублей за метр кв. в домах без лифта и 8,7 рублей — в домах с лифтом. Плата за капремонт в Удмуртии не менялась с 2020 года.