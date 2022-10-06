Севилья, Испания, , 23:20 — REGNUM 62-летний аргентинский специалист Хорхе Сампаоли сменил Хулена Лопетеги на посту главного тренера испанского футбольного клуба «Севилья». Об этом 6 октября сообщает на официальном сайте команды.

Хорхе Сампаоли Clément Bucco-Lechat

По информации источника, соглашение Сампаоли с «Севильей» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент испанский клуб с одной победой и пятью набранными очками занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги 2022/23.

Ране Хорхе Сампаоли уже возглавлял «Севилью» в период с 2016 по 2017 годы. Также аргентинец занимал пост главного тренера «Марселя» и национальных сборных Чили и Аргентины.