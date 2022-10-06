Приштина, Сербия, , 23:23 — REGNUM Глава Альянса за новое Косово и бывший президент Косово Бехджет Пацолы прокомментировал видеообращение партии власти Косово «Движение за самоопределение» к оппозиции.

Бехджет Пацолы Официальный сайт президента Республики Косово

На своей странице в социальной сети политик назвал видеообращение Самоопределения «разрушительным для Косово» и «скандальным» и призвал правительство или взяться за дело, или уйти в отставку.

Партия власти Косово в своем обращении упрекнула прежние партии власти и нынешнюю оппозицию в том, что они за 20 лет не принесли Косово ничего хорошего, в то время как Косово погружалось в коррупцию и стало местом процветания рэкета, организованной преступности и злоупотреблений при распределении тендеров.

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