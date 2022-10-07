Минск, , 00:00 — REGNUM Здание находящегося в центре Минска костëла святых Симона и Елены (Красного костëла) могут отобрать у католиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Христианское видение».

Минск. Белоруссия (с) ИА REGNUM

Как утверждают источники канала, городские власти разрывают договор безвозмездного пользования костëлом с общиной «Римско-католический приход святого Симона и святой Елены». Все имущество прихода нужно забрать из храма в течение нескольких дней.

В отличие от многих белорусских храмов, которые после распада СССР были переданы в собственность католической и православной церквей, Красный костëл остался в коммунальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красном костëле 26 сентября произошëл пожар по невыясненным причинам. Возгорание случилось ночью, сработала сигнализация, огонь повредил имущество на площади в 20 м², никто не пострадал.