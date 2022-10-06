Минск, , 23:59 — REGNUM Совет министров Белоруссии 4 октября подписал постановления о разрыве двух международных соглашений с Европейским союзом о выделении финансирования для реализации программ в Белоруссии. Документы были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале 6 октября и вступили в силу. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Штаб Евросоюза в Брюсселе Wiktor Dabkowski

Первое постановление разрывает соглашение правительства с Еврокомиссией о финансировании проекта международной технической помощи «EU4MOBILITY — МОСТ Этап II Программы мобильности для целенаправленных межличностных контактов», заключëнное 18 июля 2018 года. Этот проект был направлен на расширение контактов между Белоруссией и ЕС, обмен опытом, улучшение взаимопонимания.

Проект предусматривал финансирование командировок граждан Белоруссии в Евросоюз для обмена передовым опытом в сферах культуры, образования, молодежной политики, науки и технологий, а также экономики, здравоохранения, энергетики, государственного управления. Целью поездки могло быть участие в конференции, ярмарке, фестивале, совместной работе над проектами.

Что касается второго разорванного международного договора, речь идëт о соглашении между правительством Белоруссии и Еврокомиссией о том, что ЕС в рамках Европейского инструмента добрососедства выделяет Белоруссии 10 миллионов евро для «совершенствования национальных механизмов достижения целей устойчивого развития в правовой сфере».

Целями устойчивого развития, на достижение которых направлен проект, были: гендерное равенство; мир, правосудие и эффективные институты; сокращение неравенства внутри стран и между странами.

В первую очередь программа была направлена на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин.