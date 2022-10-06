Киев, 6 октября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Заявления Владимира Зеленского являются «отражением того чувства абсолютной безнаказанности, в котором пребывает [киевское] руководство», отметил 6 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Ядерный чемоданчик

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Как сообщалось ранее, Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России «в ответ на угрозы».

«Они полностью, на 100% уверены, что бить по ним никто не будет. Что во время бесконечных турне по Европе с ними ничего не случится. И что, чем бы ни закончилась война, «осваивать» зарубежные счета и купленную на Западе недвижимость им никто не помешает», — считает Котенок.

Заявления Зеленского лишний раз доказывают, что в переговорах, мирных инициативах и «жестах доброй воли» нет никакого смысла, добавил военкор.