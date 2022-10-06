Киев, 6 октября, 2022, 23:55 — ИА Регнум. На территории б. УССР был задержан белорусский гражданин, участвовавший в спецоперации России в составе ЧВК. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье об участии в военных действиях в качестве наемника. Об этом сообщила Генпрокуратура киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Сообщается, что гражданин Белоруссии 22 лет подписал контракт с частной военной компании «Редут» и воевал в составе подразделения «Ветеран» пулеметчиком. Белорус приехал в июле, участвовал в боевых действиях на Харьковщине, Донетчине, в том числе в Изюме и Краснополье. Его взяли в плен в Лиманском районе ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-служба компании Евгения Пригожина «Конкорд» сообщила, что в рядах ЧВК Вагнера могут находиться граждане Белоруссии.