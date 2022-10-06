Минск, 6 октября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. В Белоруссии в суд направлено уголовное дело экс-журналиста белорусского телевидения Дмитрия Лукши, который обвиняется в участии в протестах и дискредитации Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

По данным следствия, Лукша с ноября 2021 года по март 2022-го систематически представлял иностранному телеканалу за вознаграждение материалы о событиях, происходящих в Белоруссии.

«С целью дискредитации страны с помощью оператора он изготовил ряд видеосюжетов, содержавших заведомо ложную информацию, и передал их указанному телеканалу. В частности, в лесном массиве в агрогородке Лесной Минского района по его указанию супруга, скрывая свое лицо, на английском языке представилась гражданкой Сирийской Арабской Республики, якобы проживающей в стихийном лагере на территории Республики Белоруссия. Она озвучила заранее подготовленный супругом текст с недостоверными сведениями о несоблюдении прав мигрантов, неудовлетворении их базовых потребностей, дефиците воды и пищи, при этом Лукша подтвердил, что лично наблюдал якобы имевшиеся нарушения», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Лукша долго работал в «Белтелерадиокомпании», был ведущим программы «Зона Х». Однако несколько лет назад он уволился и с 2018 года был внештатным корреспондентом казахстанского телеканала «Хабар 24» в Белоруссии.