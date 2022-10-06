Мадрид, 6 октября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Контракт 34-летнего форварда сборной Франции Карима Бензема с мадридским «Реалом» будет автоматически продлен при получении футболистом «Золотого мяча». Об этом 6 октября сообщает издание Relevo.

Антон Зайцев Карим Бензема

Ранее сообщалось, что Карима Бензема называют фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2022 года.

В текущем сезоне французский форвард отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в восьми матчах за «Реал» во всех турнирах.

Действующее соглашение Карима Бензема с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 30 миллионов евро.