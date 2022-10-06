София, , 22:56 — REGNUM Министерство обороны Болгарии объявило о намерении взять в аренду у зарубежных партнёров десятки военных самолётов, 6 октября передаёт Болгарское национальное радио.

F-16 (сс) U.S. Air National Guard, Staff Sgt. Rebecca Imwalle

По предварительным данным, с этой целью официальная София обратилась к властям Израиля, США, Франции и Швеции. Условия, на которых болгарская сторона готова использовать соответствующие боевые единицы, не разглашаются.

«Наша страна изучает так называемые промежуточные варианты пополнения военного авиапарка в преддверии реализации контракта с Вашингтоном на закупку американских истребителей F-16», – заявил президент Болгарии Румен Радев.

Напомним, ранее из-за нескольких инцидентов с находящимися на вооружении ВВС Болгарии самолётов МиГ-29 советского производства болгарское минобороны временно приостановило эксплуатацию этих машин.

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