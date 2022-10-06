Лондон, , 22:54 — REGNUM 21-летний французский центральный защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана пропустит около 4-6 недель из-за травмы колена. Об этом 6 октября сообщает издание Sky Sports.

Уэсли Фофана получил травму 5 октября в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 с «Миланом» (3:0). Футболиста заменили на 38-й минуте встречи.

В текущем сезоне Уэсли Фофана принял участие в четырех матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Милана». Суммарно на поле футболист провел 308 минут.

За «Челси» Фофана выступает с 31 августа 2022 года после перехода из «Лестер Сити» за 80,4 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего француза в 65 миллионов евро.