София, , 23:03 — REGNUM На Черноморском побережье Болгарии стартовала активная фаза учений болгарских военно-морских сил Stealth Trident. Об этом 6 октября сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, в течение ближайших нескольких дней подразделения морских пехотинцев, десантников и команд береговой охраны проведут тренировочные операции по противодействию нападения условного противника со стороны моря, а также проникновения в страну групп нелегальных мигрантов. Общее количество участвующего в операции личного состава ВМС не разглашается.

Напомним, ранее минобороны Болгарии о намерении укрепить боеспособность армии и флота страны.

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