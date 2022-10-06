София, 6 октября, 2022, 23:03 — ИА Регнум. На Черноморском побережье Болгарии стартовала активная фаза учений болгарских военно-морских сил Stealth Trident. Об этом 6 октября сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, в течение ближайших нескольких дней подразделения морских пехотинцев, десантников и команд береговой охраны проведут тренировочные операции по противодействию нападения условного противника со стороны моря, а также проникновения в страну групп нелегальных мигрантов. Общее количество участвующего в операции личного состава ВМС не разглашается.

Напомним, ранее минобороны Болгарии о намерении укрепить боеспособность армии и флота страны.