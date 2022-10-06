Монако, , 22:50 — REGNUM 6 октября в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 одержал уверенную победу над турецким «Трабзонспором» со счетом 3:1.

Футбольный клуб «Монако»

Забитыми мячами в составе «монегасков» отметились Виссам Бен-Йеддер (14’ Брель Эмболо, 45+2’ пенальти) и Аксель Дисаси (55’ Брель Эмболо). Единственный гол «Трабзонспора» на 72-й минуте встречи забил Анастасиос Бакасетас после передачи Умута Бозока.

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Вандерсон (Марипан, 65’), Бадиашиль, Дисаси, Энрике, Камара (Лукас, 65’), Головин (Минамино, 73’), Фофана, Диатта, Бен-Йеддер (Боаду, 57’), Эмболо (Фолланд, 57’).

«Трабзонспор»: Чакыр, Бартра, Эльмалы, Ларсен, Денсвил, Сиопис (Омюр, 73’), Гамшик (Бакасетас, 56’), Хассан (Джанини, 73’), Барди (Унувар, 82’), Языджи (Бозок, 56’), Гомес.