Скопье, , 23:00 — REGNUM Комиссия по регулированию услуг энерго- и водоснабжения Северной Македонии утвердила решение, согласно которому с 6 октября розничные цены на нефтепродукты будут повышены в среднем на 0,99% по отношению с 3 октября.

Бензин

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, за это время мировые цены на энергоносители выросли на 2-4%, причем сильнее всего (на 4,6%) подорожал сверхлегкий мазут и дизельное топливо (на 3,6%).

С 6 октября максимальные цены на нефтепродукты в Северной Македонии составляют 86,50 денаров за литр 95 и 89 денаров за литр 98 бензина. Стоимость евродизеля составляет 94,5 денара за рубль, а сверхлегкого мазута — 92 денара за литр. Мазут стоит 50,2 денара за кг.

Один македонский денар стоит 97 копеек.

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