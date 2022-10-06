Никосия, , 22:46 — REGNUM 6 октября «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2022/23 одержал волевую победу над «Омонией» из Никосии со счетом 3:2.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Карим Ансарифард (34’ Бруно Соуза) и Николас Панайоту (85’ Андреас Какоулис). Голы «красных дьяволов» забили Маркус Рэшфорд (53’, 84’ Криштиану Роналду) и Антони Марсьяль (63’ Маркус Рэшфорд).

Статистика матча («Омония»/ «Манчестер Юнайтед»).

Удары 8/27

Удары в створ 4/8

Владение 34%/66%

Угловые 4/5

Нарушения 8/8

«Манчестер Юнайтед», одержав вторую победу в группе E и набрав шесть очков, поднялся на второе место в турнирной таблице. «Омония» без очков осталась на последней позиции.