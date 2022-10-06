Прага, 6 октября 2022, 22:49 — REGNUM Установление «самого худшего мира» на территории бывшей УССР будет предпочтительнее любого продолжения войны, заявил 6 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
С таким заявлением турецкий президент выступил на саммите ЕС в Праге.
В чём конкретно будет заключаться такой вариант мирных договоров, президент Турции не уточнил.
Незадолго до этого в рамках саммита Евросоюза Эрдоган впервые лично встретился президент с премьером Армении Николом Пашиняном.
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