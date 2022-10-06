Подгорица, 6 октября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. С 1 ноября 2022 года ирландский лоукостер Ryanair отменяет два сезонных рейса в Подгорицу, сообщает RTCG.

Jeroen Stroes Aviation Photography Ryanair

С окончанием высокого сезона компания отменит два еженедельных рейса из столицы во Вроцлав в Польше и Болонью в Италии.

С другой стороны, он продолжит поддерживать линии в аэропорты Лондона Станстед, Брюсселя Шарлеруа, Манчестера, Барселоны, Кракова, Берлина, Бранденбурга и Загреба. Ryanair летает по этим направлениям от двух до пяти раз в неделю.