Москва, , 22:39 — REGNUM Для усиления технологического суверенитета назрела острая необходимость совершенствовать нормативную правовую базу, находящуюся между медициной и промышленностью, уверен глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

«Несмотря на санкционное давление, рынок медтехники практически не пострадал, локализированные в РФ зарубежные компании-производители продолжают работу», — отметил парламентарий в своём телеграм-канале.

По словам Гутенёва, с начала 2022 года российский рынок медоборудования увеличился на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство РФ направит на модернизацию больниц в Удмуртии, Забайкальском крае и Ярославской области более 338 млн рублей.

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