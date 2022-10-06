Л’Акуила, Италия, 6 октября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Офисные работники в итальянском регионе Абруццо массово отказываются от удаленного режима работы, передает Rai 6 октября.

Батарея

Причина состоит в приближении холодного времени года и нежелании работников тратить дополнительные средства на прогрев дома и работу электроприборов.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.