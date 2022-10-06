Москва, , 22:37 — REGNUM Главная проблема России в ходе специальной военной операции — стремление выдать желаемое за действительное, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я не знаю, почему мы в середине лета перешли в оборону. У меня есть боевой опыт, может, и не самый великий, но он есть. Я считаю, что самая главная проблема — стремление выдать желаемое за действительное, показать какие-то успехи, которых в реальности нет», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

«Я далёк от мысли, что наш верховный главнокомандующий (президент России Владимир Путин — ред.) не принял бы решение, если бы ему конкретно и своевременно доложили реальную обстановку», — добавил парламентарий.

Он убежден, что допустившие подобное, должны ответить за свои действия.

«Все, наверное, мечтают, чтобы все, кто эту ситуацию допустил, они чётко встали к барьеру, а не тихо куда-то исчезли, чтобы появились те военачальники, которые могут моментально принимать решения, организовывать их исполнения. Время настало», — подчеркнул депутат.

«Сегодня у нас конец 1941-го года, когда исчезли Ворошиловы, Будённые, появились совершенно другие люди, чьи фамилии мы, наверное, не знали на тот момент», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по обороне 17 октября проведет слушания с участием двух представителей Минобороны по вопросу обеспечения специальной военной операции.

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