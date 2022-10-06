Джуно , США, 6 октября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Двое граждан России задержаны на территории США, пишет 6 октября Anchorage Daily News. Задержанных отправили в город Анкоридж (Аляска).

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагмент побережья Берингова моря

Уточняется, что люди, приплывшие в США на лодке, задержаны в Беринговом море на острове Святого Лаврентия. Задержание провели местные полицейские.

По информации Alaska’s News Source, граждане России, отправившись с Чукотки, преодолели на лодке расстояние 400 км, причём они отправились в путь, чтобы не быть мобилизованными.