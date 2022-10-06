Йошкар-Ола, , 22:36 — REGNUM Средства гигиены, а также теплые вещи, собранные и закупленные на средства неравнодушных граждан, 7 октября будут доставлены в Ульяновскую область в войсковую часть, где сейчас проходят военную подготовку жители Марий Эл, призванные в рамках проведения частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Пункт приема гуманитарной помощи не только для мобилизованных, но и для жителей Донбасса действует во Дворце молодежи в Йошкар-Оле.

Заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма региона Михаил Камаев заявил, что планирует лично посетить эту воинскую часть в Ульяновской области, поговорить с мобилизованными, с целью узнать их первостепенные потребности.

«По докладам командира воинской части, ребята нашего региона, призванные по мобилизации, обеспечены всеми видами довольствия. Все, что делает Республика Марий Эл, граждане, их патриотический порыв — это очень здорово, это приветствуется. Несомненно, то, что будет доставлено и передано в воинскую часть нашим ребятам, поможет им выполнить поставленную задачу», — уверен главный военный комиссар республики Юрий Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл до настоящего момента принято 1567 заявлений на получение единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей семьям мобилизованных граждан. Уже произведено 640 выплат на 32 млн рублей.

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