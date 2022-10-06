Рим, , 22:34 — REGNUM Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги вместе с коллегами из Польши и Греции представил 6 октября коллегам по ЕС план по установлению «коридора» для цен на газ, сообщают национальные СМИ.

Марио Драги World Economic Forum

Предполагается, что новые ограничения будут касаться любых оптовых закупок газа, из любой страны, для любых нужд. По мнению Драги, диапазон цен должен быть, с одной стороны, установлен на достаточно высоком уровне (чтобы не обрушить рынок), с другой — должен быть «достаточно гибким». При этом «в исключительных случаях» странам ЕС может быть предоставлено права выходить за верхнюю границу «коридора».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не будет поставлять энергию в те государства, где будут пытаться вводить какие-либо «потолки», «коридоры» и прочие нерыночные механизмы контроля за ценами.

В 2022 году доля российского в общем объеме газа в Италии, по данным властей, сократилась с 40% до 20% (по другим данным — до 10%). «В ноль» этот показатель планируется вывести к 2024 году — за счет закупок в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также увеличения объема закупок СПГ.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.