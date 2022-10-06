Архангельск, 6 октября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Завершающие срочную службу в ВС РФ могут быть мобилизованы в любой момент после демобилизации. Об этом, отвечая на вопросы жителей Архангельской области заявил секретарь призывной комиссии региона Владимир Ананьев.

Ombudsman74.ru Встреча омбудсмена с солдатами-срочниками

«Никакого отпуска [после службы — ред.] не дается. Граждане, которые отслужили срочную службу по призыву, находятся в запасе и при необходимости могут быть мобилизованы», — сказал Ананьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области завершен первый этап мобилизации. Число мобилизованных военкомат не раскрывает.