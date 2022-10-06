Москва, 6 октября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Россия опоздала с частичной мобилизацией, вторая волна еще может быть, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

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«Быстро это не закончится, моментально ситуацию не переломишь. Да, возможно, с мобилизацией мы запоздали, но решение принято, результат проявится», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

«Мы прекрасно понимаем, что новая волна мобилизации ещё может быть», — допустил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Гурулёв допустил, что создание новых частей из мобилизованных займет порядка двух месяцев.