Рим, 6 октября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. По данным за сентябрь 2022 года, объем потребления газа коммунальными предприятиями Италии снизился на 9,4% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, передают национальные СМИ 6 октября.

ИА REGNUM Газ

Аналогичный показатель в отношении электроэнергии — 15,9%, объем потребления вернулся к уровню 20-летней давности.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.