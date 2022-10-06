Йошкар-Ола, , 22:27 — REGNUM В Марий Эл до настоящего момента принято 1567 заявлений на получение единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей семьям мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Частичная мобилизация пресс-служба администрации Оренбурга

Уже произведено 640 выплат на 32 млн рублей.

«С 24 сентября наши специалисты совместно с военкоматами принимают эти заявления. Выплаты производятся в течение одного дня сразу после предоставления списков военкоматом, что гражданин поступил на военную службу», — подчеркнула исполняющая обязанности министра социального развития Марина Островская. Она добавила, что пакет документов на получение выплаты минимизирован — требуется только написать заявление и указать реквизиты для перевода средств.

Кроме того, для детей участников специальной военной операции будет организован отдых на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавушка».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Марий Эл Юрия Зайцева, на данный момент призваны на военную службу и направлены в учебные центры 859 жителей республики. Все мобилизованные жители республики будут обеспечены необходимой экипировкой. Ее получат не только те, кто уже отправился в учебные центры, но и те, кто только готовится к отправке. Кроме того, каждому будет выдана аптечка первой помощи с необходимыми медикаментами.

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