В России появится президентский Центр мобилизационной подготовки
Москва, 6 октября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об организации Центра мобилизационной подготовки.
Kremlin.ru
Михаил Мишустин
Документ опубликован 6 октября.
Центр должен быть создан при главном управлении спецпрограмм президента России.
«Определить, что основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации», — указано в тексте распоряжения главы правительства РФ.
Распоряжением председателя правительства установлена штатная численность нового учреждения — 69 военнослужащих и сотрудников из числа гражданского персонала.