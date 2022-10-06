Москва, 6 октября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об организации Центра мобилизационной подготовки.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Документ опубликован 6 октября.

Центр должен быть создан при главном управлении спецпрограмм президента России.

«Определить, что основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации», — указано в тексте распоряжения главы правительства РФ.

Распоряжением председателя правительства установлена штатная численность нового учреждения — 69 военнослужащих и сотрудников из числа гражданского персонала.