Рим, 6 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. К концу 2022-го годовые расходы жителей Италии на энергию для бытовых электроприборов удвоятся, подсчитали эксперты Corriere della Sera 6 октября.

Marco Verch Да будет свет?

Так, телевизор «съест» 125 евро вместо 56 годом ранее, холодильник — 198 (89), стиральная машина — 158 (71), кондиционер — 264 (118) и так далее.

Опрошенные изданием эксперты дали читателям стандартные советы о необходимости потреблять энергию «разумно», выключая неиспользуемые приборы, не включая их на полную мощность и т.п.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.