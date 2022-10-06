Париж, 6 октября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Не только Франция поставляет оружие Киеву, но никто так рьяно не накручивает кампанию в своих СМИ в духе «как хорошо, что благодаря нашему оружию удаётся убить больше русских», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 6 октября.

Маршал Филипп Петен

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

Как сообщалось ранее, посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России. Ему было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружения и техники киевскому режиму.

«Делая сегодня жесткое представление французскому послу, наш МИД, насколько я могу судить, исходил не только из количественных и качественных показателей французской военной помощи Киеву, но и из того факта, что французы просто распоясались в своей прессе по поводу «результатов» их поддержки режима Зеленского. Не только Франция, понятно, поставляет оружие Киеву, но никто так рьяно не накручивает кампанию в своих СМИ в духе, обобщая, «как хорошо, что благодаря нашему оружию киевской власти удаётся убить больше русских!». Кроме того, речь идёт не только о поставке собственно вооружений. Как написал журналист Le Figaro Жорж Мальбрюно со ссылкой на источник во французской разведке, около 50 человек из французской спецслужбы DGSE (внешняя разведка) были направлены в зону конфликта на территории б. УССР, имея среди прочих задачу передачи киевским формированиям спутниковых разведданных, предоставленных Францией. Это уже прямое участие в боевых действиях против нашей страны.

Отсутствие у Франции заинтересованности в мирном урегулировании конфликта на территории б. УССР, на которое указали французскому послу наши дипломаты, имеет, на мой взгляд, не только актуальные причины; у него есть исторические корни. В России Францию видят в качестве преимущественно союзника СССР в Великой Отечественной войне, а исторические факты таковы: через известную эскадрилью, а в конце войны полк «Нормандия — Неман» за всю войну прошло 96 французских лётчиков, они героически воевали, это так, но за годы войны к нам в плен попало более 23 000 французов, воевавших на стороне Гитлера! Только в плен! Разница, думаю, понятна. Генерал де Голль справедливо попал в число политиков-антифашистов, но Франция вполне могла и не оказаться среди держав-победительниц. Это была добрая воля Сталина. Макрон нам за неё отвечает поставками дальнобойных гаубиц и обучением персонала для них, чтобы точнее били по российским солдатам.

Одним словом, президент Макрон просто следует традиции не де Голля, а французских пронацистских коллаборационистов на оккупированной территории Франции и марионеточного правительства Виши. Глава этого правительства Филипп Петен после войны, как известно, был приговорён к смертной казни, лишь в силу его возраста заменённой на пожизненное заключение», — отметил Михаил Демурин.