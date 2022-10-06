Курган, , 22:17 — REGNUM Курганские учителя жалуются на маленькие зарплаты. Об этом сообщает портал 45.ru.

Учитель Цитата из телефильма «Большая перемена», режиссер Алексей Коренев, 1972–1973 гг.

По данным пресс-службы губернатора Курганской области, средняя заработная плата учителей в регионе составляет на сегодня 35 447 рублей, в том числе по городу Кургану — 35 841 рубль.

Такой уровень зарплат, оказывается, курганским учителям только снится, заверили читатели портала.

«У меня педагогический стаж более 40 лет. Нагрузка — 24 часа. Зарплата — 21 тысяча рублей», — пишет курганский учитель.

Курганские коллеги называют зарплаты и того меньше — 18-17 тыс. рублей. Однако подчёркивается, что заработок учителя зависит от категории, стажа и стимулирующей части.

«Вопросы заработной платы педагогических работников находятся на постоянном контроле правительства Курганской области, целевые показатели по средней заработной плате в 2022 году будут исполнены», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным аналитиков портала hh.ru средняя предлагаемая ямальскому учителю составляет 61,8 тысяч рублей в месяц. В Югре тем временем предлагается педагогам в среднем 54,3 тыс. рублей, в Тюмени — 35 тыс. рублей. Тогда как в среднем по России учителям предлагают работу за 39 тыс. рублей в месяц.

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