Москва, 6 октября 2022, 22:20 — REGNUM Молиться о здоровье президента России Владимира Путина призвал 6 октября патриарх Кирилл, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
«7 октября президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения», — говорится в сообщении.
Патриарх Кирилл призвал всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии главы Государства Российского.
Патриарх благословляет «вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии президента», отметили в РПЦ.
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