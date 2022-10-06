Москва, 6 октября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Молиться о здоровье президента России Владимира Путина призвал 6 октября патриарх Кирилл, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл и Владимир Путин

«7 октября президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения», — говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл призвал всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии главы государства Российского.

Патриарх благословляет «вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии президента», отметили в РПЦ.