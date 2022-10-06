Патриарх Кирилл призвал молиться о здоровье Путина
Москва, 6 октября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Молиться о здоровье президента России Владимира Путина призвал 6 октября патриарх Кирилл, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Kremlin.ru
Патриарх Кирилл и Владимир Путин
«7 октября президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения», — говорится в сообщении.
Патриарх Кирилл призвал всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии главы государства Российского.
Патриарх благословляет «вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии президента», отметили в РПЦ.