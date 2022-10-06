Рим, 6 октября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Будущий премьер-министр Италии Джорджа Мелони «не спит ночами» из-за размышлений о формировании нового правоцентристского правительства и необходимости разработать программу первоочередных действий, об этом Мелони рассказала журналистам 6 октября.

Vox España Джорджа Мелони

Она предположила, что на встрече лидеров ЕС 20−21 октября Италию будет представлять уходящий премьер-министр Марио Драги, но сразу вслед за этим новое правительство будет сформировано и приступит к работе.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.