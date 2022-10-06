Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Военное ведомство США извлекает полезные уроки из специальной военной операции России на территории бывшей УССР, заявил 6 октября начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл на конференции издания Defense News.

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По его словам, Пентагон изучает события на территории б. УССР также пристально, как изучал арабо-израильские войны и опыт войны во Вьетнаме.

«Мы бросаем на [бывшую УССР] такой же внимательный взгляд, проверяем верность своих доктрин, правильность организации армии, приоритеты в области технической модернизации. И это нам помогает видеть. И даже более важно: верны ли наши программы обучения личного состава, есть ли у нас люди нужного качества. Мы видим важность сержантского состава, видим, как мы будем действовать в будущем на поле боя, за которое идёт ожесточённая борьба. Мы видим это. И мы извлекаем из этого очень хорошие уроки», — сказал Макконвилл.

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