Таллин, , 22:06 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Уровень доверия к правительству Эстонии снизился менее чем до 50%. Похоже, народ устал от воинственной риторики своих лидеров и хочет видеть реальные действия, направленные на решение прежде всего экономических проблем.

Об этом извесный публицист руской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальных сетях.

По его мнению, с реальными действиями у правительства явные проблемы: «Государство оказалось не способно бороться с высокой инфляцией, а также обеспечить уверенность в снабжении страны электроэнергией и газом. Люди все больше боятся грядущих голода, холода и темноты». Он добавил, что эксперты не раздаляют оптимизма прмьер-министра Каи Каллас о том, что с драматической ситуацией страна справится.

Чаплыгин напомнил со ссылкой на главу фирмы Alexela Хейди Хяэля, что строящийся в Палдиски терминал СПГ до сих пор не обеспечен поставками газа. Он также процитировал председателя энергетического госконцерна Eesti EnergiаХанно Суттера, который признал, что снабжение электричеством до сих пор зависит от России.

«Электричество в регионе дорого, потому что его хронически не хватает. И холодная безветренная зима способно обнулить большую часть производственных мощностей», — считает эстонский публицист.

Замаскировать эти проблемы воинственной риторикой становится все сложнее, добавил Чаплыгин: «Военный конфликт вообще-то идет на территории б. УССР, и жители Эстонии все меньше понимают, почему их заставляют жить фактически в условиях военного положения. Все труднее и валить все происходящее на Россию».