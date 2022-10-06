Ростов-на-Дону, , 22:01 — REGNUM В Ростовской области аграрии почти наполовину выполнили план осеннего сева. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Трактор в поле Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«К сегодняшнему дню озимые культуры посеяны на площади 1 млн 380 тыс. гектаров, что составляет почти 50% от запланированных к осеннему севу площадей. В целом на Дону предстоит засеять около 2,8 млн гектаров озимыми, из которых на долю зерновых приходится 99%», — уточнил Гончаров.

Труженики села продолжают уборку поздних и масличных культур. На сегодня урожай масличных культур составил 986 тыс. тонн.