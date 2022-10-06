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ВСУ

В Яунмарупе (центральная Латвия) произошла масштабная кража аккумуляторов из автомобилей, предназначенных для оказания помощи ВСУ. Об этом сообщило латвийское агентство LETA со ссылкой на Госполицию.

По собщению правоохранительный органов, действия злоумышленников произошли в ночь на 4 октября 2022 года. В Олайнском участке полиции возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются. Общая сумма ущерба уточняется. На ряде машин были также разбиты боковые стекла.

Полиция просит всех, кто может предоставить полезную для следствия информацию, обращаться по телефонам оперативной службы. Сообщается, что всего было украдено 18 аккумуляторов и комплект зимних колес.

Издание отмечает, что наа сегодняшний день на территорию б. УССР из Латвии поставлены сотни автомобилей. Всего на эти цели было пожертвовано 315 040 евро.