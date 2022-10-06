Йошкар-Ола, 6 октября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Всего на данный момент призваны на военную службу и направлены в учебные центры 859 жителей Марий Эл. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев в своем telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он заверил, что все мобилизованные жители республики будут обеспечены необходимой экипировкой. Ее получат не только те, кто уже отправился в учебные центры, но и те, кто только готовится к отправке. Кроме того, каждому будет выдана аптечка первой помощи с необходимыми медикаментами.

«Все наши ребята, которые уходят служить, обеспечены сухим пайком и горячим питанием на первый день», — подчеркнул глава Марий Эл.

Министру социального развития региона Марине Островской поручено в ежедневном режиме контролировать получение единовременной выплаты семьями мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл запущены чат-боты на базе социальных сетей «ВКонтакте» и telegram для оказания психологической помощи семьям мобилизованных. Чат-боты уже начали свою работу, каждый может задать вопросы о мобилизации населения, поделиться переживаниями за мобилизованных родственников и получить психологическую поддержку.

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