Кавказский район, , 21:54 — REGNUM В Кавказском районе Кубани начата проверка после трагедии в станице Темижбекской. При пожаре в жилом доме погиб 63-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожар вспыхнул в ночь на 5 октября на улице Комсомольской. О происшествии в экстренные службы сообщили соседи. На месте пожара было обнаружено тело погибшего хозяина дома. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.