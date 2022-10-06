Тюмень, 6 октября, 2022, 21:53 — ИА Регнум. В Тюмени местные жительницы организовали артель для пошива тёплых вещей для мобилизованных. Об этом сообщает «Сургутинформ-ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Профессиональная швея Екатерина в день она изготавливает по несколько комплектов термобелья. Ей помогают более 300 единомышленниц. Желающим помочь в артели готовы дать раскроенные вещи и поделиться швейными машинами.

Бельё шьётся из термобифлекса или флиса с начёсом, чтобы он выдерживал высокие температуры, не намокал.

Мастерица Мария шьёт лёгкие, весом по три килограмма, спальные мешки. Первый она сделала по заказу мужа, который недавно уехал на военную спецоперацию.

«Я могу предложить свои услуги по шитью, но материал… Всё упирается в материал. Это очень удобная вещь — закрыться, укутаться, закрыть лицо и оно будет очень тепло», — отметила Мария.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ямальские мастерицы изготавливают обереги для воинов, которые участвуют в специальной военной операции.