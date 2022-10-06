Москва, , 21:56 — REGNUM На территории завода на Севанской улице в Москве произошло возгорание. Видео происшествия опубликовано в сети.

Пожар Pexels

Горит здание с автосервисом, в котором в настоящий момент находятся автомобили. Оттуда слышны взрывы. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы. Площадь горения возросла до 900 кв. м., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожарные тушили два автомобиля возле башни «Федерация» в Москва-Сити. Их поджег злоумышленник, которого удалось оперативно задержать.