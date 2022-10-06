Рим, , 21:52 — REGNUM 6 октября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Рома» в матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 встретится с испанским «Бетисом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Никола Залевский, Неманья Матич, Брайан Кристанте, Пауло Дибала, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам.

«Бетис»: Клаудио Браво, Херман Песселья, Луис Фелипе, Айтор Руибаль, Хуан Миранда, Гидо Родригес, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Хоакин, Андреас Гуардадо, Виллиан Жозе.

В текущем сезоне 28-летний атакующий полузащитник «Ромы» и национальной сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала принял участие в семи турах итальянской Серии А 2022/23, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.