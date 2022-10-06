Москва, 6 октября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Предводителю киевского режима Зеленскому надо сделать трепанацию черепа и оказать психиатрическую помощь, заявил 6 октября зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Таким образом Медведев отреагировал на призывы Зеленского к блоку НАТО нанести превентивные удары по России.

«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Дмитрий Медведев.

Ранее Зеленский заявил, что блок НАТО должен нанести превентивные удары по России для предотвращения применения российского ядерного оружия.