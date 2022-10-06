Ижевск, , 21:48 — REGNUM Спикером Госсовета Удмуртии седьмого созыва вновь избран Владимир Невоструев. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Выступление Александра Бречалова в Госсовете Удмуртии Udmgossovet.ru

Его кандидатуру представил руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Анатолий Наумов. Он подчеркнул, что кандидатура Невоструева была единогласно поддержана депутатами фракции.

Заместителями председателя Госсовета республики избраны руководитель постоянной комиссии по физкультуре в прошлом созыве Иван Черезов и руководитель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова. Должности глав комиссий они сохранили.

В парламенте шестого созыва было восемь постоянных комиссий. В Госсовете седьмого созыва число комиссий выросло до десяти.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках заседания первой сессии Госсовета Удмуртии седьмого созыва Александр Бречалов вступил в должность главы республики. С 9 по 11 сентября в Удмуртии выбирали главу республики и депутатов Госсовета. По итогам голосования Александра Бречалова поддержали 298 822 избирателя, что составляет 64,37% всех голосов.

Напомним также, Владимир Невоструев возглавил Госсовет республики в третий раз.