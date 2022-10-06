Ростов-на-Дону, , 21:48 — REGNUM С января по август 2022 года Ростовскую область посетили более 2,5 млн туристов. Об этом журналистам сообщил заместитель донского губернатора Александр Скрябин.

Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Скрябин отметил, что по итогам первого полугодия Ростовская область вошла в пятёрку востребованных направлений отдыха в России. Туристический поток вырос почти на 40% в сравнении с допандемийным периодом.

Кроме того, Ростовской области удалось привлечь на 2023 год более 103 млн рублей федеральных средств по итогам конкурсных отборов.

Развитию туризма на Дону помогла реализация проектов «Стартап Петра Первого», «По Дону гуляем» и «Винный симпосион», «Императорский маршрут».