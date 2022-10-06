Лондон, 6 октября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. 6 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольный клуб «Арсенал» в матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 встретится с норвежским «Буде-Глимтом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Мэтт Тернер, Киран Тирни, Габриэл, Роб Холдинг, Такэхиро Томиясу, Маркиньос, Альберт-Мбойо Локонга, Фабио Виейра, Гранит Джака, Эдуард Нкетиа, Габриел Мартинелли.

«Буде-Глимт»: Никита Хайкин, Альфонс Сампстед, Брис Вембангомо, Бреде Мое, Мариус Лоде, Уго Ветлесен, Ульрик Салтнес, Патрик Берг, Амаль Пеллегрино, Рунар Эспехорд, Йоэль Мвука.

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Ассистенты главного судьи — Роберт Кемптер и Доминик Шал. Резервный арбитр — Овидиу Хацеган.